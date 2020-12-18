Обнародованы нерабочие дни в Азербайджане в 2021 году

Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты от 18 декабря 2020 года утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, нерабочими в 2021 будут следующие дни:

1,2 января - Новогодний праздник;

20 января - День всенародной скорби;

8 марта - Международный женский день ;

20, 21, 22, 23, 24 марта - Новруз байрамы;

9 мая - День победы над фашизмом ;

13,14 мая - Рамазан байрамы;

28 мая - День Республики;

15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

20, 21 июля - Гурбан байрамы;

8 ноября - День Победы;

9 ноября - День государственного флага Азербайджанской Республики;

31 декабря - День солидарности азербайджанцев всего мира.