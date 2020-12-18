Обнародованы нерабочие дни в Азербайджане в 2021 году
Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты от 18 декабря 2020 года утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.
Как сообщили Day.Az в Министерстве, нерабочими в 2021 будут следующие дни:
1,2 января - Новогодний праздник;
20 января - День всенародной скорби;
8 марта - Международный женский день ;
20, 21, 22, 23, 24 марта - Новруз байрамы;
9 мая - День победы над фашизмом ;
13,14 мая - Рамазан байрамы;
28 мая - День Республики;
15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;
26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;
20, 21 июля - Гурбан байрамы;
8 ноября - День Победы;
9 ноября - День государственного флага Азербайджанской Республики;
31 декабря - День солидарности азербайджанцев всего мира.
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