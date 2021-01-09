В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) из системы call-центра 102 МВД поступило семь обращений об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Физулинского, Губадлинского, Зангиланского, Тертерского, Товузского районов и города Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ANAMA, на основании поступивших звонков специальные мобильные оперативные группы Агентства совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел провели 11 оперативных выходов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 15 неразорвавшихся боеприпасов, 2 бомбы, 4 противопехотные мины, трубчатый взрывной груз (100 метров) и 5 осколочных снарядов.

Группой взрываетелей агентства было обезврежено 86 единиц неразорвавшихся боеприпасов (ФС), специалисты провели просветительскую работу по осведомленности о минной безопасности среди 80 641 гражданского лица.