В Азербайджане уволены директор и замдиректора Института физики за коррупцию

Руководство Института физики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) освобождено от занимаемой должности.

Как передает Day.Az, решение об этом было принято на заседании НАНА 8 января.

Было отмечено, что в деятельности Института физики выявили нарушения при назначении премий, факты неуплаты командировочных расходов, незаконную выплату средств другим организациям, необоснованное списание средств из бюджета, грубые нарушения требований трудового законодательства, а также ряд других неправомерных действий.

Так, были уволены директор института, академик Назим Мамедов, замдиректора по научной работе, академик Джавад Абдинов, главный бухгалтер Ирада Гулубекова и начальник отдела кадров Парвана Искендерова.

Также Н.Мамедов освобожден от должности координатора Республики Азербайджан в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне (Россия), в связи с чем будет направлено обращение в соответствующее ведомство.

Кроме того, ряд сотрудников института подверглись дисциплинарному взысканию за недостатки в работе.

Академик Адиль Гарибов временно назначен директором Института физики.