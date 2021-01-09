Задержаны наркоторговцы, изъято более 37 кг наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 8 января сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации, были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков на территории Гарадагского района Д.Гасанов, на территории Масаллинского района А.Азимов и на территории Ясамальского района ранее судимый житель столицы Г.Алиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, у задержанных было обнаружено и изъято 37 кг 646 гр наркотиков, в том числе 25 кг 146 гр опиума, более 7 кг героина и 5,5 кг марихуаны.

По фактам возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-следственные мероприятия.