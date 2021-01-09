Азербайджанка стала героиней книги, изданной в Женеве

В книге, изданной в Женеве на французском и английском языках, представлена подробная информация о гражданке Швейцарии азербайджанского происхождения Марие Азад гызы Хан-Хойской Мартиньоли.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в книге под названием "126 сердцебиений для интернациональной Швейцарии", подготовленной при авторстве писателя Захи Хаддада, повествуется о том, что Мария родилась в 1989 году в Гяндже, получила образование в США, исполняет азербайджанские национальные танцы, создав семью, переехала в Женеву, где продолжает свою деятельность. Говорится о том, что на различных мероприятиях, проводимых в Женеве, других кантонах Швейцарии, во Франции, она исполняет азербайджанские народные танцы и реализует проекты, направленные на пропаганду нашей культуры.

Отметим, что в 2019 году Мария Хан-Хойская Мартиньоли была удостоена специального диплома Гянджинского государственного кукольного театра за пропаганду азербайджанской культуры в зарубежных странах.