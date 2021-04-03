https://news.day.az/society/1330933.html В Самухе прогремел сильный взрыв - девушка получила тяжелые ожоги
В Самухе прогремел сильный взрыв - девушка получила тяжелые ожоги
В одном из домов в Самухе из-за утечки газа прогремел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано в селе Алыушагы района.
В результате взрыва Айтекин Назим гызы Велиева 2000 года рождения получила тяжелые ожоги. Ее состояние оценивается, как тяжелое.
На место происшествия прибыли сотрудники правохранительных органов.
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