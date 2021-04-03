В Самухе прогремел сильный взрыв

В одном из домов в Самухе из-за утечки газа прогремел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано в селе Алыушагы района.

В результате взрыва Айтекин Назим гызы Велиева 2000 года рождения получила тяжелые ожоги. Ее состояние оценивается, как тяжелое.

На место происшествия прибыли сотрудники правохранительных органов.