Азербайджан античных времен: уникальные сведения Гая Плиния Секунда

Великий Рим - сначала республика, а потом и империя - породил множество талантливейших писателей, поэтов, историков. К одной из грандиозных фигур того времени относится древнеримский писатель-эрудит Гай Плиний Секунд.

Плиний родился около 23/24-го года н.э. Близость к императору Веспасиану (69-79 гг.) выдвинула его на один из постов Римского государства. В 77 г. Плиний закончил "Естественную историю" ("Naturalis Historia") из тридцати семи книг, где попытался обобщить античные знания по астрономии и географии, антропологии и ботанике, зоологии, гидрографии и минералогии.

"Естественная история" представляет собой труд, созданный на основе "двух тысяч томов" , как указывает сам Плиний в предисловии к своей работе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, параллельные данные, имеющиеся у Плиния и у других древних авторов придают большую ценность топонимической номенклатуре, отличающейся заметной детальностью. В этом отношении Плиний очень мало уступает Птолемею. Интересно, что данные Плиния о расстояниях между отдельными объектами отличаются практической точностью.

Для сравнительного изучения античных писателей труды Плиния внесли много нового и полезного. Плиний как никто из писателей древности сам неоднократно называет свои источники, тем самым определяя степень достоверности и хронологической исследовательности материала.

"Естественная история" Плиния испытала влияние утраченных исторических и географических трудов Саллюстия и Корнелия Непота, фигурирующих в качестве источников и у Помпония Мелы. В своем труде Плиний пользуется сведениями как греков, к числу которых относятся Теофраст и Посидоний, так и римских писателей - Катона и Варрона. Всего, Плиний ссылается на 327 греческих и 146 римских авторов.

За Плинием сохранилась слава первой жертвы научной любознательности. И действительно, будучи начальником эскадры Плиний погиб, наблюдая вместе с немногими спутниками извержение вулкана Везувия. Это произошло 24 августа 79 г. н.э.: города Неаполитанского залива - Помпеи и Геркуланум оказались под пеплом и лавой.

Лишь спустя много столетий археологам удалось восстановить суровые будни римлян в мелких деталях. Эту катастрофу на берегах Неаполитанского залива описал в своем письме к римскому историку Тациту племянник Гая Плиния Секунда - Плиний Младший.

О Плиние существует значительное количество литературных источников. Так, начиная с XIX в. анализом работы Плиния занималась немецкая школа филологов, одним из представителей которой наряду с другими исследователями являлся Д.Детлевсен. "Естественная история" также была издана на французском (10) и английском языках.

В 1971 г. вышла работа К.Зальмана, посвященная "Естественной истории" Плиния (12). На русском языке "Естественная история" печаталась фрагментами.

В аспекте изучения Мидийской Атропатены и Кавказской Албании (древних государств на территории Азербайджана), "Естественной истории" Плиния уделяется внимание и азербайджанскими учеными. Сведения Гая Плиния Секунда о географии, гидрографии, а также этнических особенностях Мидийской Атропатены и Кавказской Албании представляют особый интерес, занимая почетное место среди источников по античному Азербайджану.

Как отмечал сам Плиний, для освещения особенностей Мидийской Атропатены и Кавказской Албании были использованы многочисленные работы древних историков и географов. Плиний щедро приводит их имена. Так, он указывает на спутников похода Александра Македонского, а также на Исигона Никейского, Варрона, Клитарха, Эратосфена, Артемидора, Корнелия Непота, Клавдия Кесаря.

Описывая Парфянское царство, Плиний ограничивает его территорию, с одной стороны, Персидским заливом, а с другой - Гирканским морем. С севера царство доходит "до цепей Кавказских гор". Согласно сообщению Плиния, "на остальной части передней стороны, простирающейся до Каспийского моря, находится Атропатена."

Плиний упоминает Экбатану как главный город Мидии. Согласно автору, Экбатана удалена от Большой Селевкии на 750,000 шагов, на 2,000,000 от Каспийских ворот". Плиний отмечает и другие города Мидии: Фазаку, Агазаку и Апамею.

Восточнее Каспийских ворот находится область Апавортена, "затем обитают племена тапиры, анариаки, ставры, гирканы, от берегов которых море начинает от реки Сидера называться Гирканским". Далее упоминаются "гелы, которых греки называли кадусиями и матианы."

Плиний подробно останавливается на особенностях административного деления, называя восемнадцать парфянских провинций, расположенных между Красным морем - на юге и Гирканским - на севере - "Верхние, или основные, начинаются и побережья Каспия, насчитывая одиннадцать провинций. Семь других считаются нижними или подчиненными. Что касается Мидии, то она расположена поперек заходу солнца и находится наискось к Парфии, на стыке верхних и нижних провинций."

Плиний упоминает и группы населения древней Кавказской Албании. Так, с равниной реки Куры связываются албаны, соседствующие с иберами по реке Оказан (Алазань) и сакасаны.

Согласно Плинию, по побережью от "начала и до конца пролива живут удины, относящиеся к скифскому народу, а затем по побережью живут албаны, по преданию произошедшие от Иасона; албаны живут на Кавказских горах близ Куры, а севернее албанских приморских областей и племени удинов находятся сарматы, утидорсы, оротеры".

Начиная от реки Куры, согласно Плинию, на побережье проживают племена касииев. Ссылаясь на Исигона Никейского, Плиний сообщает, что в Албании люди рождаются "с зеленоватыми глазами, с детства седые, ночью видящие лучше чем днем". Плиний упоминает также один из больших населенных пунктов Албании - Кабалаку.

Согласно Марку Варрону, вода Каспийского моря - пресная, что объясняется большим количеством вливающихся в Каспий полноводных рек, которые "преодолевают" соленый привкус морской воды.

Интересно, что по сведениям Випсания Агриппы, начиная от реки Кас весь берег из-за "очень высоких скал недоступен на расстоянии 425,000 шагов". От дельты Куры море называется Каспийским, ибо по его побережью живут племена каспиев.

Начало Каспия определяется Плинием так: море прокладывает себе путь "через узкий , но очень длинный пролив, и с того места, где начинает расширяться, море становится кривым наподобие рогов месяца". Море имеет вид серпа, начиная от дельты к Меотиде, и по Марку Варрону. Оно называется Скифским согласно проживавшим тут скифам, а далее Албанским также согласно этнониму албанов.

Ссылаясь на Агриппу, Плиний далее пишет, что Каспий ограничивается Серским океаном - на востоке, Кавказским хребтом - на западе, Тавром- на юге. Скифским океаном - на севере и имеет в длину 480,000, а в ширину - 290,000 шагов. Плиний констатирует, что есть и другое мнение : вся окружность этого моря от пролива имеет 2,500,000 шагов.

Согласно Плинию, Каспийское море берет начало "из Скифского океана по ту сторону Азии", и имеет множество названий, самыми известными из которых являются Каспий и Гирканий. Ссылаясь на Клитарха, автор говорит о том, что это море "не меньше Понта Эвксинского", а протяженность прибрежной части страны Кадусии и Албании (по Эратосфену) равна 5,300 стадиям.

По Плинию, устье Каспийского моря "высыхает при морском отливе" в районе обитания талов, соседствующих с сарматским народом эпагарритов и сауроматов, а само море "изливается из океана и все окружено Кавказскими горами".

Каспийское море упоминалось Плинием не раз в связи с насущными вопросами мореплавания. Так, по Плинию расстояние от Каспия до Понтийского моря равно 375,000, а согласно Корнелию Непоту - 250,000 шагам. Согласно историку, Тавр соприкасается также с Каспием и Гирканским морем, а Кавказ с востока примыкает к Каспию и Гирканскому морю.

Далее Плиний пишет, что "по Албании впадают в море реки Кас и Албан, потом Камбис, берущий начало в Кавказских горах, а затем Кюр, начинающийся в Кораксийских горах, как мы уже сообщали".

Согласно Плинию, Кура начинается в Гениохских или Кораксийских горах, а Араке (Араз) - "на той же горе, на которой и Евфрат, на расстоянии 6,000 шагов от него; он принимает судоходную реку Ус" и потом вместе с Курой впадает в Каспийское море. Он также пишет, что "одна из рек носит название Оказан : она начинается на Кавказе и впадает в Куру".

Согласно Плинию, Каспийское море имеет много островов, но "известен один большой остров Зазат".

Интересны орографические данные, приводимые Плинием. Кавказ имеет множество названий согласно этнонимам. Так, его правая часть носила название Гирканских или Каспийских гор, хотя греки называли Кавказ Кераунскими горами.

Плиний сообщает о Кавказских воротах, как об "ошибочно называемых Каспийскими"; по эту сторону ворот находится укрепление, называемое Кумания".

Далее автор поясняет: "ошибочно называются Каспийскими ворота в Иберии, которые, как мы сказали, называются Каспийскими; это название стоит на присланных оттуда ситуационных картах, а есть другие ворота у каспийских народов, что ясно "из рассказов спутников Александра Великого".

Примечательноно единственное в своем роде сообщение Плиния о торговом пути от Индии до Понтийского моря. Так, во время похода Помпея стало известно, что "за семь дней можно преодолеть расстояние между Индией и Бактрией, придя к реке Бактра или Икара, впадающей в Оке; от этой реки по Каспию перевезенные в Кюр индийские товары не более как за пять дней могут быть перевезены сухим путем к Фасиду в Понтийском море".

Таким образом, некоторые фрагменты из " Естественной истории " Плиния позволяют восстановить исторические факты.

Приведенные сведения Плиния уникальны, главным образом, благодаря лаконичности и свойственному только большому естествоиспытателю проникновению в свои источники. Они являются интересным материалом для изучения истории античного Азербайджана - Мидийской Атропатены и Кавказской Албании.