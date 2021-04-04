Сколько вакцин COVAX отправил в Азербайджан?

Как уже ранее сообщалось, партия вакцин от коронавируса (COVID-19) доставлена ​​в Азербайджан в рамках платформы COVAX.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этой партией в Азербайджан доставлено 84 000 доз вакцины AstraZeneca.

Представители TƏBİB, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, ООН и ВОЗ в аэропорту встречали лиц, доставивших вакцину.