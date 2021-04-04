https://news.day.az/society/1330977.html Сколько вакцин COVAX отправил в Азербайджан? - ФОТО
Сколько вакцин COVAX отправил в Азербайджан? - ФОТО
Как уже ранее сообщалось, партия вакцин от коронавируса (COVID-19) доставлена в Азербайджан в рамках платформы COVAX.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этой партией в Азербайджан доставлено 84 000 доз вакцины AstraZeneca.
Представители TƏBİB, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, ООН и ВОЗ в аэропорту встречали лиц, доставивших вакцину.
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