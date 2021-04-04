https://news.day.az/society/1330980.html В Азербайджан будет доставлено 432 тысячи доз вакцины AstraZeneca
В Азербайджан будет доставлено 432 тысячи доз вакцины AstraZeneca
Согласно соглашению, в Азербайджан будет доставлено 432 тысячи вакцин AstraZeneca.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
Он отметил, что вакцины произведены в Южной Корее.
"Чем скорее пройдет вакцинация, тем раньше сформируется коллективный иммунитет, что избавит население от этой беды", - сказал замминистра.
Гасымов добавил, что на сегодняшний день в стране вакцинировано более 900 000 человек.
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