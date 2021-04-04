https://news.day.az/society/1331023.html Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 22 932 человека.
При этом 8 451 из них получил первую дозу препарата, 14 481 был привит повторно.
Об этом 4 апреля сообщил оперативный штаб при Кабинете министров, передает Day.Az.
Отмечается, что на сегодняшний день в нашей стране в вакцинации от коронавирусной инфекции приняли участие 947 745 человек.
Из них 590 914 получили первую дозу препарата, 356 831 был привит повторно.
Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.
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