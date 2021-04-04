Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 22 932 человека.

При этом 8 451 из них получил первую дозу препарата, 14 481 был привит повторно.

Об этом 4 апреля сообщил оперативный штаб при Кабинете министров, передает Day.Az.

Отмечается, что на сегодняшний день в нашей стране в вакцинации от коронавирусной инфекции приняли участие 947 745 человек.

Из них 590 914 получили первую дозу препарата, 356 831 был привит повторно.

Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.