https://news.day.az/society/1331210.html Прием в I класс в русский сектор пройдет онлайн
Прием в I класс в русский сектор пройдет онлайн
Собеседования по приему в первый класс школ с преподаванием на иностранном языке в этом году планируется провести в режиме онлайн.
Об этом сказал представитель министерства образования Азербайджана Эльчин Керимов, сообщает Day.Az.
Он отметил, что начало приема в первый класс школ запланировано на вторую половину апреля.
По словам Керимова, как и в прошлом году, прием будет проводиться в электронном порядке: "Прием в первый класс лицеев и гимназий с преподаванием на русском языке проводится в два этапа. На собеседовании будут проверены навыки устной речи ребенка на языке преподавания, а второй этап - это конкурс".
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