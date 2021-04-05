В Азербайджане выявлено 27 человек, получающих пенсию после смерти

В ходе сверки списка пенсионеров со списком пенсионеров умерших на дату проверки, было выявлено 27 умерших человек, которым выплачивлась пенсия, с нарушением некоторых требований Закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях", передает Day.Az со ссылкой на e-huquq.az.

Как передает e-huquq.az, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2020 году".

Согласно документу, переплачено 282 308,34 маната.

Отметим, что отчет будет обсуждаться на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству 8 апреля.