Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 202 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины ставило 98, вторую дозу получили 104 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 947 947, получивших первую дозу - 591 012 человек, вторую дозу - 356 935 человек.