https://news.day.az/society/1331362.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 202 человека.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины ставило 98, вторую дозу получили 104 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 947 947, получивших первую дозу - 591 012 человек, вторую дозу - 356 935 человек.
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