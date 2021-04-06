https://news.day.az/society/1331709.html Началось ли использование вакцины AstraZeneca в Азербайджане? - отвечает замминистра
Началось ли использование вакцины AstraZeneca в Азербайджане? - отвечает замминистра
"Вакцина AstraZeneca в Азербайджане еще не использовалась".
Об этом в интервью АПА сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов. Он прокомментировал заявление Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что образование тромбов в сосудах у некоторых вакцинированных AstraZeneca, было связано с использованием препарата, передает Day.Az.
Отметив, что граждан стараются вакцинировать качественными и безопасными препаратами, Гасымов добавил, что вопрос вакцин регулируется Всемирной организацией здравоохранения: "Никто не принимает решений в одиночку".
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