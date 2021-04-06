На Абшероне улучшается водоснабжение населения

ОАО "Азерсу" за счет внутренних возможностей приступило к реализации нового проекта для улучшения водоснабжения населения в пос. Ашагы Гюздек Абшеронского района, сообщает передает Day.Az со ссылкой на АО.

На этой территории не было централизованной системы водоснабжения. Только в некоторых частях поселка были проведены индивидуальные линии воды, которые уже находятся в непригодном состоянии.

Вода в поселок подавалась из мелиорационного канала с целью орошения, и в хозяйстве люди тоже пользовались этой водой.

Для обеспечения жителей поселка постоянной и качественной питьевой водой "Азерсу" разработало проект, на первом этапе которого будет построена линия протяженностью 8 км и к новой сети будут подключены 500 частных домов и объектов. На следующих этапах в других частях поселка будет создана новая сеть для снабжения питьевой водой. В целом в рамках проекта будет создана сеть питьевой воды общей протяженностью 25 км, и водой будут обеспечены 1400 домов.

По проекту, поселок Ашагы Гюздек будет обеспеченна водой за счет Джейранбатанского комплекса водоочистных сооружений. Поэтому от магистрального водопровода, проходящего рядом с поселком, будет проведена магистральная линия посредством труб протяженностью 500 м. Частные линии в поселки будут ликвидированы, а подача воды из мелиорационного канала будет приостановлена.

Отметим, что за счет внутренних возможностей АО, наряду с Абшеронским районом, продолжается реализация проектов по улучшению водоснабжения в Бинагадинском, Сабаильском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском районах Баку, а также в селах и поселках Гаджигабульского, Саатлинского, Товузского районов.