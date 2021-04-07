В Азербайджане выявлено еще 2595 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2595 случаев заражения коронавирусом, 1073 человека вылечились, 37 пациентов скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 276 464  факта заражения коронавирусной инфекцией, 244 540 человек вылечились, 3780 скончались, число активных больных - 28 144. 