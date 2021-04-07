https://news.day.az/society/1331963.html В Азербайджане выявлено еще 2595 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2595 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2595 случаев заражения коронавирусом, 1073 человека вылечились, 37 пациентов скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 276 464 факта заражения коронавирусной инфекцией, 244 540 человек вылечились, 3780 скончались, число активных больных - 28 144.
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