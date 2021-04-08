Зараженную коронавирусом актрису Нахиду Оруджеву госпитализировали

Актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженная артистка Нахида Оруджева, заразившаяся коронавирусом, помещена в Центральную больницу нефтяников. Об этом сообщила Trend Life сама Оруджева, передает Day.Az.

"Болею уже семь дней. Со вчерашнего дня я в больнице, лечусь уже под наблюдением врачей, прохожу все необходимые медицинские процедуры", - сказала она.

Актриса призвала всех серьезно относиться к своему здоровью, делать все необходимое, чтобы защитить себя от коронавируса.

"Это очень коварное заболевание", - добавила она.