https://news.day.az/society/1332280.html Зараженную коронавирусом актрису Нахиду Оруджеву госпитализировали
Зараженную коронавирусом актрису Нахиду Оруджеву госпитализировали
Актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженная артистка Нахида Оруджева, заразившаяся коронавирусом, помещена в Центральную больницу нефтяников. Об этом сообщила Trend Life сама Оруджева, передает Day.Az.
"Болею уже семь дней. Со вчерашнего дня я в больнице, лечусь уже под наблюдением врачей, прохожу все необходимые медицинские процедуры", - сказала она.
Актриса призвала всех серьезно относиться к своему здоровью, делать все необходимое, чтобы защитить себя от коронавируса.
"Это очень коварное заболевание", - добавила она.
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