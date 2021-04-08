В Азербайджане ожидаются ливни, град, снег и усиление ветра

В ночь с 9 на 10 апреля до 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра, скорость его достигнет 15-20, временами 23-25 м/с, 10 и 11 апреля ветер усилится до 28 м/с.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную Гидрометеорологическую Службу, в северных и западных районах Азербайджана со второй половины дня 10 апреля до полудня 12 апреля ожидаются грозы, дожди, град, в высокогорных районах выпадет снег. Скорость западного ветра составит 18-23 м/с, 10 и 11-го апреля временами 25-30 м/с.