Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане 43 698 человек были вакцинированы от коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 33 040, вторую дозу получили 10 658 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 069 488, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 627 503, вторую дозу получили 396 985 человек.