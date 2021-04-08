https://news.day.az/society/1332387.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане 43 698 человек были вакцинированы от коронавируса (COVID-19).
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 33 040, вторую дозу получили 10 658 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 069 488, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 627 503, вторую дозу получили 396 985 человек.
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