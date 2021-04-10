https://news.day.az/society/1332852.html Пожар на корабле в Баку потушен
Пожар на корабле в Баку потушен
Сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) потушили пожар на разрезаемом на части корабле, пришвартованном к берегу в поселке Бибиэйбат Сабаильского района города Баку.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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