Пожар на корабле в Баку потушен

Сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) потушили пожар на разрезаемом на части корабле, пришвартованном к берегу в поселке Бибиэйбат Сабаильского района города Баку.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.