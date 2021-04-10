В бакинских кафе и ресторанах выявлены нарушения

Агентство продовольственной безопасности провело девятого апреля 765 мониторингов на 454 объектах общепита Баку и регионов страны, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на агентство.

В ходе мониторингов выявлены факты грубого нарушения требований законодательства. В связи с этим приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Нарушения выявлены на объектах общепита в Баку, в частности, в ресторане "Борщ" в Низаминском районе, принадлежащем физическому лицу Э.Багирову, ресторане "Бизим мекан" в Хатаинском районе, принадлежащем физическому лицу Р.Мирзагаеву, пабе La Maison Pub в Ясамальском районе, принадлежащем физическому лицу Б.Абдуллаеву, ресторане "Халал мангал" в Низаминском районе, принадлежащем физическому лицу И.Ибрагимову, ресторане "Тендир" в Наримановском районе, принадлежащем физическому лицу П.Мамедову, ресторане "Байыл бриз" в Сабаильском районе, принадлежащем физическому лицу А.Миратаеву.

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