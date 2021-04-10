https://news.day.az/society/1332960.html В ресторане в Гяндже произошел пожар - ФОТО
В ресторане в Гяндже произошел пожар - ФОТО
В ресторане в Гяндже произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Натаван.
В центре семейного отдыха "Яшыл парк" произошло возгорание.
На место происшествия были привлечены пожарная бригада и техника МЧС. Выгорело 30 кв.м площади ресторана, остальная часть защищена от огня.
Причины возникновения пожара выясняются.
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