В ресторане в Гяндже произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Натаван.

В центре семейного отдыха "Яшыл парк" произошло возгорание.

На место происшествия были привлечены пожарная бригада и техника МЧС. Выгорело 30 кв.м площади ресторана, остальная часть защищена от огня.

Причины возникновения пожара выясняются.