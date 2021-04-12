В прошлом месяце в рамках медстрахования было оказано более 1 млн. медицинских услуг

Согласно данным отчетов, представленных в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) центральными больницами и их структурными подразделениями, а также лечебно-диагностическими центрами по 59 административным территориям, в которых применяется ОМС, в марте 2021 года в указанные учреждения поступило 535 714 обращений от 337 807 человек.

Как сообщили Day.Az в агентстве, на основании этих обращений были оказаны 1 180 643 медицинские услуги. 1 002 940 медицинских услуг было оказано в амбулаторных, а 177 703 - в стационарных условиях.

В I квартале 2021 года 711 498 человек обратились в медицинские учреждения 1 544 679 раз и воспользовались 3 268 080 медицинскими услугами.

Отметим, что с 1 апреля 2021 года Пакетом услуг по ОМС начали пользоваться и лица, состоящие на официальном учете в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе.