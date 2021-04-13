Можно ли прекратить пост, если заразился COVID-19

В соответствии с решением Оперативного штаба, граждане Азербайджана должны надевать маску при выходе из дома, на улице и в общественных местах. Однако сегодня существует довольно большая сеть кафе и ресторанов, где люди сидят близко друг к другу без масок и таким образом нарушая социальную дистанцию. Учитывая, что число суточных заражений продолжает расти, необходим более строгий контроль над ситуацией в местах общепита.

Об этом Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По его словам, в связи с приближением лета и сезоном отпусков рекомендуется пересмотреть меры и внести изменения в карантин.

"В зависимости от эпидемиологической ситуации карантинные меры могут быть смягчены или ужесточены. Если число зараженных начнет снижаться, то в качестве смягчения можно отменить запрет на ношение масок на открытом воздухе. Поскольку вероятность подхватить COVID-19 на свежем воздухе намного ниже чем в закрытом помещении", - подчеркнул наш собеседник.

Профессор также дал ряд советов тем, кто будет соблюдать пост во время месяца Рамазан.

"Пост является некой системой человеческого контроля над похотью и является идеальным религиозным обрядом. Те, кто соблюдают пост, должны быть религиозно подготовлены. Людям в группе риска COVID-19 не следует соблюдать пост. Если же здоровый человек во время соблюдения поста подхватил коронавирус, он должен непременно начать лечение. При этом совершать другие ритуалы и проводить массовые мероприятия неправильно в нынешней эпидемиологической ситуации", - подытожил Адиль Гейбулла.

Абдул Керимханов