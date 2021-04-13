На реках в Карабахе установят 13 автоматических гидрологических станций

"На реках в Карабахе планируется установить 13 автоматических гидрологических станций".

Как передает Day.Az, об этом сказала начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что три из станций, которые будут построены в современной форме, будут расположены на реке Тертер.