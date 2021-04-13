https://news.day.az/society/1333590.html На реках в Карабахе установят 13 автоматических гидрологических станций
На реках в Карабахе установят 13 автоматических гидрологических станций
"На реках в Карабахе планируется установить 13 автоматических гидрологических станций".
Как передает Day.Az, об этом сказала начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
Она отметила, что три из станций, которые будут построены в современной форме, будут расположены на реке Тертер.
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