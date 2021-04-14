При росте случаев заражения коронавирусом возможно введение ограничений в месяц Рамазан

Если количество случаев заражения коронавирусом будет неуклонно расти, то во время месяца Рамазан будет неизбежным введение некоторых ограничений.

Об этом в эфире передачи "Nə baş verir?", транслируемой на телеканале ARB-24 сказала инфекционист Садига Алиева, передает Day.Az.

По ее словам, граждане должны соблюдать правила карантина, чтобы избежать локдауна.

"Во время ифтара не должны допускаться массовые застолья. Если каждый пойдет на определенные жертвы и будет соблюдать правила, то количество заражений не увеличится".

С.Алиева также рассказала о причинах самой высокой заболеваемости людей в возрасте 30-39 лет.

"В общественных местах и заведениях общественного питания преобладает молодежь, чем и объясняется высокий уровень заражения среди этой возрастной группы".