Посещающие Парк военных трофеев жители Баку: Нас переполняет чувство гордости

С сегодняшнего дня Парк военных трофеев в Баку открылся для посетителей.

Жители столицы с утренних часов начали массово прибывать в парк. Люди с большим интересом знакомятся с экспонатами в парке.

Съемочная группа Trend TV побывала в Парке военных трофеев и побеседовала с посетителями, которые поделились своими впечатлениями. Люди отмечают, что выведенная из строя и взятая в качестве трофея военная техника противника, имитация ситуации на поле боя, а также остальные интересные экспонаты в парке вызывают большое восхищение и чувство гордости.

Жители столицы заявили, что безмерно гордятся отражающей великую Победу Азербайджана над Арменией картиной, которую они увидели в Парке военных трофеев.

Представляем вашему вниманию репортаж подготовленный из парка.