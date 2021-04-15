В Баку образовались крупные пробки

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Бакинского транспортного агентства (БТА).

Из-за дорожных заторов возникли задержки в движении автобусов регулярных маршрутов и экспресс-линий.