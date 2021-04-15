https://news.day.az/society/1334229.html В Баку образовались крупные пробки - ФОТО
В Баку образовались крупные пробки - ФОТО
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортных средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Бакинского транспортного агентства (БТА).
Из-за дорожных заторов возникли задержки в движении автобусов регулярных маршрутов и экспресс-линий.
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