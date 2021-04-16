В одном из районов Баку начался снос домов

В Баку сносится очередное здание в стиле конструктивизма.

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, под снос попал жилой дом по адресу улица Ага-Нейматулла, 32. Уже начался процесс выселения жильцов.

Как сообщили в Исполнительной власти Наримановского района, данный проект является пилотным. Отмечается, что несколько зданий на этих территориях уже снесены.

"С жителями ведутся переговоры. После того, как жильцы здания будут полностью переселены, начнутся работы по сносу. Для жильцов выделяются съемные квартиры.

После строительства нового здания на месте снесенного гражданам будут предоставлены новые квартиры площадью, превышающей их нынешние квартиры.

Некоторым и вовсе может быть предоставлена дополнительная комната. Новые квартиры будут полностью отремонтированными", - отметили в ИВ.