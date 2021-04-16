Важное заявление TƏBİB о третьей волне коронавируса в Азербайджане

"В Азербайджане увеличилось количество людей, инфицированных COVID-19. Количество ежедневных заражений уже превышает две тысячи".

Как передает Day.Az, об этом в интервью Real TV, заявил председатель Научного комитета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), замдиректора НИИ профилактики заболеваний, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, некоторое время назад возникла очень волнующая ситуация:

"Как будто число заражений продолжало расти с каждым днем. Оно даже достигло 2700. Конечно, все были очень обеспокоены. В последние несколько дней мы стали свидетелями того, что число инфекций колеблется от 2200 до 2500. На самом деле, сама эпидемия имеет закономерность. Мы уже говорили об этом раньше" - сообщил он.

В настоящее время мы находимся на пике того, что мы называем третьей волной.