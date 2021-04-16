https://news.day.az/society/1334601.html В Баку обновляют проспект "8 Ноября" - ВИДЕО
В Баку обновляют проспект "8 Ноября" - ВИДЕО
На проспекте "8 Ноября" (бывш. проспект Нобеля) в Баку проводятся работы по реконструкции, сообщает Day.Az.
Вдоль проспекта заменяются фонарные столбы (около 50), которые пришли в ненадлежащее состояние в результате дорожно-транспортных происшествий.
По словам завотделом ИВ Баку Аяза Гусейнова, заменены также поврежденные кабели. Он добавил, что проведены предварительные обсуждения с Госагентством автомобильных дорог и на территории планируется внести изменения на ряде участков для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
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