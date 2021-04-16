https://news.day.az/society/1334609.html Cемьи шехидов и участники Отечественной войны будут обеспечены жильем в Баку
Cемьи шехидов и участники Отечественной войны будут обеспечены жильем в Баку
В ближайшее время семьи шехидов и участники Отечественной войны будут обеспечены жильем в Баку.
Об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Азербайджана Вугар Бехбудов, сообщает Day.Az.
"260 лиц из этой категории населения, имеющие регистрацию в Баку, уже обеспечены квартирами. Квартиры выдаются в нескольких жилых комплексах. Уже состоялось открытие двух из них, и в ближайшее время планируется открытие третьего", - сказал Бехбудов.
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