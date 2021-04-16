Cемьи шехидов и участники Отечественной войны будут обеспечены жильем в Баку

В ближайшее время семьи шехидов и участники Отечественной войны будут обеспечены жильем в Баку.

Об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Азербайджана Вугар Бехбудов, сообщает Day.Az.

"260 лиц из этой категории населения, имеющие регистрацию в Баку, уже обеспечены квартирами. Квартиры выдаются в нескольких жилых комплексах. Уже состоялось открытие двух из них, и в ближайшее время планируется открытие третьего", - сказал Бехбудов.