Включены ли стоматологические услуги в пакет обязательного медстрахования?

"Стоматологические медицинские услуги не включены в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель Департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Айнура Ахмедова.

По ее словам, в список услуг включено 2550 медицинских услуг, но стоматологические услуги не входят в этот перечень.

Что же касается выбора врачей в ОМС, то заведующая департаментом отметила, что каждый пациент может выбирать по собственному желанию врачей, работающих в медицинских учреждениях, охватываемых ОМС: "Услуги по обязательному медицинскому страхованию предоставляются в подчиняющихся TƏBİB медучреждениях. Если возникает необходимость в какой-либо медицинской помощи, но в лечебных учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB, эту услугу оказать невозможно, то гражданину выдается направление. Его могут выдать и врачи лечебных учреждений, подчиняющихся TƏBIB".