https://news.day.az/society/1334691.html Выдаются ли лекарства бесплатно при обязательном медстраховании?
Выдаются ли лекарства бесплатно при обязательном медстраховании?
"При обязательном медицинском страховании (ОМС) лекарства предоставляются бесплатно".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.
По ее словам, в то же время при стационарном лечении лекарства предоставляются в соответствии с инструкциями ОМС. Однако лекарства, выписанные для амбулаторного лечения, то есть по рецепту врача, в систему ОМС не входят.
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