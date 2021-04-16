Выдаются ли лекарства бесплатно при обязательном медстраховании?

"При обязательном медицинском страховании (ОМС) лекарства предоставляются бесплатно".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

По ее словам, в то же время при стационарном лечении лекарства предоставляются в соответствии с инструкциями ОМС. Однако лекарства, выписанные для амбулаторного лечения, то есть по рецепту врача, в систему ОМС не входят.