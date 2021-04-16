Состоится обмен опытом между журналистами Азербайджана и Узбекистана

Состоится обмен опытом между ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" и тележурналистами Узбекистана, сообщили Trend Life в отделе социального медиа и связей с общественностью AzTV, передает Day.Az.

Соответствующее решение было принято на встрече между делегацией под руководством директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана Асаджоном Ходжаевым и председателем ЗАО Ровшаном Мамедовым.

На заседании гость страны, поздравив азербайджанский народ с блистательной победой в Отечественной войне, сообщил об участии Узбекистана в строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации землях, развитии связей между государственными каналами и будущих планах.

После принятия решения о взаимообмене опытом, были обсуждены подробные детали. Председатель AzTV Ровшан Мамедов отдал распоряжения департаменту Международных Связей ЗАО с целью реализации конкретных шагов в этом направлении.

Об этом сообщил также сайт Узбекистана aoka.news