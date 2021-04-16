В Азербайджане выявлено 2163 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2 163 случая заражения коронавирусом, 2 251 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

32 пациента с коронавирусом скончались.