В общественных местах задержаны 7 активных больных коронавирусом

16 апреля сотрудниками органов внутренних дел на территории республики были выявлены и задержаны в общественных местах 7 активных больных коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы, вернули их домой с соблюдением медицинских требований, проинформировали об этом соответствующие учреждения здравоохранения.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - отметили в МВД.