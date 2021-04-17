https://news.day.az/society/1334795.html В общественных местах задержаны 7 активных больных коронавирусом
В общественных местах задержаны 7 активных больных коронавирусом
16 апреля сотрудниками органов внутренних дел на территории республики были выявлены и задержаны в общественных местах 7 активных больных коронавирусом.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы, вернули их домой с соблюдением медицинских требований, проинформировали об этом соответствующие учреждения здравоохранения.
"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - отметили в МВД.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре