В Азербайджане выявлено еще 2 148 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 2 148 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 287 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

30 пациентов с коронавирусом скончались.