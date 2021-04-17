Турецким детективам поручено найти тайное имущество Мубариза Мансимова

Детективам из Турции поручили найти имущество объявленной банкротом ростовской судоходной компании "Палмали", входящей в группу компаний Мубариза Мансимова.

Такое решение принято на заседании комитета кредиторов ООО "Палмали", передает Day.Az со ссылкой на don24.ru.

"Решено привлечь иностранных специалистов по поиску имущества (детективов) для выявления на территории Турции имущества привлекаемого к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Палмали" лица - Мансимова Мубариза Гурбаноглу, а также имущества подконтрольных ему 19 турецких компаний", - говорится в сообщении.

Отметим, что ООО "Палмали" является судоходной компанией, действующей в Ростове. Она является дочерней компанией Palmali Shipping. ООО "Палмали" объявлено банкротом из-за многомиллионных долгов перед российскими банками.