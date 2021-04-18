В Агдаме пастух подорвался на мине, ему ампутировали левую ногу

17 апреля примерно в 20 часов на территории под названием Эрги дюзю в Агдамском районе пасший овец Ариф Гулиев подорвался на мине, ему ампутировали левую ногу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, А.Гулиев госпитализирован в Агджабединскую районную больницу, находится под врачебным контролем.