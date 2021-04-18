https://news.day.az/society/1335019.html В Агдаме пастух подорвался на мине, ему ампутировали левую ногу
В Агдаме пастух подорвался на мине, ему ампутировали левую ногу
17 апреля примерно в 20 часов на территории под названием Эрги дюзю в Агдамском районе пасший овец Ариф Гулиев подорвался на мине, ему ампутировали левую ногу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, А.Гулиев госпитализирован в Агджабединскую районную больницу, находится под врачебным контролем.
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