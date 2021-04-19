Армяне намеренно устанавливали мины так, чтобы усложнить работу азербайджанским саперам - Trend TV
Армяне установили мины таким образом, что время от времени азербайджанские саперы в ходе разминирования подрываются и получают тяжелые ранения.
Об этом сказал в понедельник Карабахскому бюро Trend сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Рауф Мирзоев, передает Day.Az.
По его словам, освобожденные от оккупации территории буквально нашпигованы минами. В некоторых местах армяне устанавливали одну мину над другой.
"Поэтому заминированные территории представляют опасность, и специалисты там сталкиваются с трудностями. Несколько месяцев назад 38-летний сотрудник агентства подорвался на мине в ходе разминирования железной дороги Барда-Агдам. Он потерял ногу и лишился зрения", - сказал Мирзоев.
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