Государство оплатит обучение участников войны в подготовительных группах вузов

Обучение участников войны в подготовительных группах вузов будет осуществляться за государственный счет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предварительной версии законопроекта "О высшем образовании".

Правила приема в подготовительные группы вузов, квоты и порядок организации обучения в этих группах устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. При приеме в подготовительные группы вузов устанавливается определенная квота для участников боев за территориальную целостность Азербайджана (Первой Карабахской и Отечественной войны) и их обучение осуществляется за государственный счет.