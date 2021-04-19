https://news.day.az/society/1335392.html Государство оплатит обучение участников войны в подготовительных группах вузов
Государство оплатит обучение участников войны в подготовительных группах вузов
Обучение участников войны в подготовительных группах вузов будет осуществляться за государственный счет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предварительной версии законопроекта "О высшем образовании".
Правила приема в подготовительные группы вузов, квоты и порядок организации обучения в этих группах устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. При приеме в подготовительные группы вузов устанавливается определенная квота для участников боев за территориальную целостность Азербайджана (Первой Карабахской и Отечественной войны) и их обучение осуществляется за государственный счет.
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