https://news.day.az/society/1335396.html В Азербайджан переехали жить еще 395 человек
В Азербайджан переехали жить еще 395 человек
В этом году в Азербайджан на ПМЖ переехало 395 человек.
Как сообщает в понедельник Trend, в январе-феврале этого года соответствующими подразделениями МВД и Государственной миграционной службы Азербайджана зафиксировано 395 человек, прибывших в страну на ПМЖ, а 47 человек переехали жить за границу.
Таким образом, миграционное сальдо страны составило плюс 348 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре