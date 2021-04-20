Подорвавшийся на мине сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию обратился к гражданам

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Эльмаддин Мирзоев подорвался на мине при разминировании железной дороги Барда-Агдам.

Как сообщил Trend Мирзоев, несмотря на 15-летний опыт в сфере разминирования, он получил ранения при взрыве установленной армянами мины-ловушки, передает Day.Az.

"Я потерял ногу, лишился зрения. Если подобное произошло со мной, то гражданские лица, незнакомые с техникой безопасности, могут столкнуться с более высокой степенью минной угрозы. Поэтому никто не должен без разрешения посещать освобожденные территории. Саперы ценой своих жизней и здоровья очищают эти земли от мин", - сказал Мирзоев.

По его словам, армяне установили мины в самых неожиданных местах.

По словам Мирзоева, некоторые территории на освобожденных землях буквально нашпигованы минами, в том числе минами-ловушками.

Эльмаддин Мирзоев подорвался на мине 29 января, в результате он потерял ногу и лишился зрения.