Возбуждено дело против Wolt Azerbaycan

В условиях пандемии возрос спрос на определенные услуги, в том числе на курьерские доставки, в этой сфере начали действовать новые субъекты рынка, что привело к увеличению конкуренции.

В связи с этим контроль в этой области был дополнительно усилен с целью поддержания здоровой конкурентной среды на данном рынке услуг, сообщили Day.Az в Госслужбе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

В ходе расследования были выявлены признаки недобросовестной конкуренции на рынке услуг доставки, влияющие на принятие и реализацию экономических решений с целью получения необоснованного преимущества над конкурентами.

Государственной антимонопольной службой возбуждено дело в связи с нарушением компанией Wolt Azerbaycan законодательства страны. Дополнительная информация будет предоставлена общественности после принятия соответствующего решения по делу.