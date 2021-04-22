Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 15 077 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 9 205, вторую дозу получили 5 872 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 381 967, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 917 877, вторую дозу получили 464 090 человек.