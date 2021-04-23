https://news.day.az/society/1336502.html В общественных местах задержали 7 инфицированных коронавирусом
В общественных местах задержали 7 инфицированных коронавирусом
Продолжаются меры по контролю над профилактикой активных больных коронавирусом в связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, за минувшие сутки сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах семь инфицированных коронавирусом.
Полицейские провели с задержанными разъяснительную беседу и доставили их по месту проживания.
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