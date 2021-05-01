Индийский штамм COVID-19 может достичь Азербайджана

В настоящее время стала актуальной угроза индийского штамма коронавируса. Впервые он был обнаружен исследователями из Института геномики и интегративной биологии в индийском штате Западная Бенгалия. Согласно исследованиям, индийский штамм имеет двойную мутацию. Новые мутации коронавируса носят название B1617 и B1618.

Об этом Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По его словам, в результате мутации архитектура генома вируса существенно изменилась и индийский штамм приобрел новое свойство.

"Благодаря двойной мутации вирус обрёл способность уклоняться от иммунного ответа. То есть организм перестаёт быть восприимчивым к вирусу, что очень опасно. Сегодня число погибших в Индии составляет более 200 тыс. человек. На улицах страны проводится кремация умерших с COVID-19. При этом обнадёживает то, что при высокой температуре вирус деформируется и теряет активность", - пояснил профессор.

Врач полагает, что массовая кремация жертв пандемии в Индии может вызвать экологические проблемы.

"Сжигание на улицах трупов, умерших от COVID-19, стало традицией в Индии. Возникла очень сложная ситуация. Специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии также идентифицировали вирус как индийский штамм. Есть вероятность появления индийского штамма COVID-19 и в Азербайджане. Если штамм распространится по всему миру, то четвёртой волны коронавируса избежать не удастся. Некоторые ученые считают индийский штамм новым этапом пандемии из-за двойной мутации", - отметил доктор медицинских наук.

Наш собеседник предупредил, что граждане Азербайджана должны быть очень осторожны и соблюдать правила карантина.

"Во всех странах люди устали, ресурсы в борьбе с COVID-19 небесконечны. Четвёртая волна коронавируса может сопровождаться большими человеческими потерями. Прогнозы относительно коронавируса не сбываются и пандемия не собирается сдавать позиции. Поведение индийского штамма вызывает беспокойство, поэтому мы должны не терять бдительность", - подытожил Адиль Гейбулла.

Абдул Керимханов