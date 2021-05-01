Тюркский совет выразил соболезнования в связи со смертью Азада Рагимова

Тюркский совет выразил соболезнования в связи со смертью министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Тюркского совета в Twitter.

"Мы выражаем глубокую печаль в связи со смертью министра молодежи и спорта Азада Рагимова, который внес большой вклад в развитие сотрудничества в Тюркском совете в сфере молодежной политики и спорта. Выражаем соболезнования его семье и правительству Азербайджана", - говорится в сообщении.

Напомним, проходивший лечение в США А.Рагимов скончался 30 апреля в возрасте 57 лет.