https://news.day.az/society/1338942.html Тюркский совет выразил соболезнования в связи со смертью Азада Рагимова
Тюркский совет выразил соболезнования в связи со смертью Азада Рагимова
Тюркский совет выразил соболезнования в связи со смертью министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Тюркского совета в Twitter.
"Мы выражаем глубокую печаль в связи со смертью министра молодежи и спорта Азада Рагимова, который внес большой вклад в развитие сотрудничества в Тюркском совете в сфере молодежной политики и спорта. Выражаем соболезнования его семье и правительству Азербайджана", - говорится в сообщении.
Напомним, проходивший лечение в США А.Рагимов скончался 30 апреля в возрасте 57 лет.
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