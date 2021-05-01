В общественных местах задержаны инфицированные коронавирусом

30 апреля сотрудники органов внутренних дел на территории республики выявили и задержали в общественных местах 5 активных больных коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, они были возвращены домой, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.