https://news.day.az/society/1338948.html В общественных местах задержаны инфицированные коронавирусом
В общественных местах задержаны инфицированные коронавирусом
30 апреля сотрудники органов внутренних дел на территории республики выявили и задержали в общественных местах 5 активных больных коронавирусом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, они были возвращены домой, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.
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